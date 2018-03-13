Глава Пскова встретился с наблюдателями участковых избирательных комиссий

Два опасных участка на улице Поземского в Пскове закрыты деревянными ограждениями. ФОТО

Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой

Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

Антон Минаков: Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы

Более 500 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита в этом году

О творчестве Максима Горького расскажут псковичам в областной библиотеке