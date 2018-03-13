Глава Пскова встретился с наблюдателями участковых избирательных комиссий

14 марта в Городском культурном центре Пскова состоялось финальное перед выборами президента России собрание наблюдателей избирательных комиссий Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, глава Пскова Иван Цецерский напомнил присутствующим процедуру подготовки, проведения и сопровождения выборов и ответил на интересующие вопросы.
Он отметил, что 18 марта планирует посетить каждый избирательный участок и проконтролировать выполнение норм проведения выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. А проголосует Иван Цецерский в Доме офицеров.