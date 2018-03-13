Общество

На имущество псковичей в 2017 году наложено рекордное количество арестов

На имущество псковичей за долги в 2017 году наложено рекордное количество арестов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции 15 марта руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников сообщил, что за год было наложено 103 запретов на действия с движимым и недвижимым имуществом. Это на 45% больше, чем в 2016 году.

Особое внимание, по словам главного пристава региона, в 2017 году было обращено на взыскание долгов по оплате труда и алиментов. Так, по первой категории дел взыскано порядка 10 млн рублей, по второй - 58 млн рублей. Остаток дел по алиментам составил 4741 - по статистике это лучший результат за 10 лет.

Сергей Колесников добавил, что в 2016 году в ведомство поступало большое количество жалоб, связанных с незаконным списанием долгов с банковских карт, куда поступают социальные пособия, зарплаты и пенсии. В Псковской области был выработан механизм защиты прав должников. Кредитные организации в 2016 году 7 раз привлекались к административной ответственности. В прошлом году ни одного заявления в УФССП по этому поводу не поступило. «Это радует. Если и есть вопросы, то они решаются в оперативном порядке», - заключил он.