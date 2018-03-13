Общество

Глава Дедовичского района: Участие в выборах 18 марта - это уважение к Родине и ее целостности

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев призвал жителей муниципалитета принять участие в голосовании на выборах президента России, которые состоятся 18 марта.

«Уважаемые жители Дедовичского района! 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Призываю вас всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор! От того, за кого мы проголосуем, зависит будущее нашей страны, ее положение в мире, уверенность граждан в завтрашнем дне», - отмечается в обращении Геннадия Афанасьева, опубликованном на официальном сайте района.

«Мы живем в непростое время и должны сделать все возможное, чтобы лидер нации, обладающий доверием своего народа, уверенно вел нашу страну к свершениям. Участие каждого дедовичанина в этой кампании - это уважение к Родине и ее целостности. Это и есть патриотизм», - заключил глава Дедовичского района.