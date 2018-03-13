Общество

Подтягиваться, прыгать в длину и тягать гири будут жители Дедовичей в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Мероприятия, посвященные празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией, пройдут 18 марта в Дедовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, основные события будут разворачиваться на улице Энергетиков, 6.

С 11.00 у здания районного центра досуга развернется ярмарочная торговля. На втором этаже центра до 15.00 будет работать выставка архивных материалов, посвященная общей истории Крыма и Псковской губернии.

С 12.00 для жителей Дедовичей будут выступать солисты районного центра досуга, а также пройдет акция «Подтянись к движению», во время которой желающие смогут посостязаться в прыжках в длину, перетягивании каната и подъеме гири 16 кг.

Также дедовичане смогут принять участие во Всероссийской эстафете «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов» и в семейном мероприятии «Мама, папа, я - спортивная семья» (оно пройдет в спортивном зале ДСШ №2).

В 14.00 в большом зале центра досуга начнется большой праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия», а с 16.00 до 19.00 в центральной районной библиотеке (ул. Пионерская, 10) будет открыта выставка архивных материалов, посвященная общей истории Крыма и Псковской губернии.