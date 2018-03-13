Общество

18 марта в Пскове пройдет online-марафон «Ночь выборов 2018 - LIVE»

18 марта с 21.00 до 23.00 Псковский дискуссионный клуб при поддержке Псковской Ленты Новостей организует online-марафон «Ночь выборов 2018 - LIVE». Мероприятие будет проходить в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга (Псков, Октябрьский проспект, 14).

На площадке встречаются и дискутируют разные люди с разными мнениями (лидеры общественного мнения, эксперты, представители штабов кандидатов, наблюдатели, блогеры, общественные активисты). Они откровенно говорят о выборах - явке, ситуациях с голосованием на участках, мнении людей и общем настроении.

Дискуссия проходит в формате «свободный микрофон».

В ходе мероприятия будет организована стрим-трансляция в пабликах «Ночь выборов 2018» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Материалы о дебатах выйдут на ресурсах ведущих СМИ региона. В 22.05 состоится телемост с федеральной площадкой online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE».

Участников марафона ждет фуршет от Группы компаний «Ресторанный Партнер».

Напомним, Псковский дискуссионный клуб начал свою работу 2 февраля. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей.