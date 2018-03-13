Общество

Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда

Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 15 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников.

Он отметил, что приставы выезжали на место и не признали построенное ограждение исполнением требований. В то же время, по его информации, должник в настоящее время обратился в суд за продлением срока исполнения решения.

Сергей Колесников не стал выражать отношение к поступку администрации школы-интерната, который получил широкий общественный резонанс и за пределами региона, ограничившись высказыванием о неисполнении решения суда.

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Отвечая на вопросы журналистов, главный пристав региона отметил, что служба специально не отслеживает креативность должников. Особую изобретательность, по его словам, проявляют при посещении приставов должники по месту проживания.