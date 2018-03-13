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Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда

15.03.2018 11:50|ПсковКомментариев: 7

Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 15 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников.

Он отметил, что приставы выезжали на место и не признали построенное ограждение исполнением требований. В то же время, по его информации, должник в настоящее время обратился в суд за продлением срока исполнения решения.

Сергей Колесников не стал выражать отношение к поступку администрации школы-интерната, который получил широкий общественный резонанс и за пределами региона, ограничившись высказыванием о неисполнении решения суда.

Отвечая на вопросы журналистов, главный пристав региона отметил, что служба специально не отслеживает креативность должников. Особую изобретательность, по его словам, проявляют при посещении приставов должники по месту проживания.

Пресс-портрет
Колесников Сергей Анатольевич
Теги: #УФССП России по Псковской области #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
 

 
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