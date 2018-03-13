Общество

ОНФ за три года удалось спасти более 600 тысяч гектаров лесов

С момента создания Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 3 года назад, экспертам Общероссийского народного фронта удалось спасти от незаконных вырубок более 600 тысяч гектаров лесов, сообщает пресс-служба ОНФ.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что первоначально эксперты Центра занимались преимущественно вопросами леса, но со временем их деятельность распространилась и на другие экологически значимые направления.

«В настоящее время в рамках нашего Центра функционирует два проекта – «Генеральная уборка», направленный на мониторинг всей отрасли обращения с отходами, а также «Зеленый щит», посвященный созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. При реализации «Генеральной уборки» на сегодняшний день удалось добиться ликвидации 7339 свалок из 16340 сигналов, поступивших от граждан на «Интерактивную карту свалок». Более чем в 20 регионах Законодательные Собрания приняли решение о создании «зелёных щитов» вокруг городов, что позволило включить в их состав около миллиона гектаров особо ценных экологически эффективных территорий рядом с городскими поселениями», - сообщил Гутенев.

Он отметил, что эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса за 3 года работы спасли от вырубок более 600 тысяч гектаров лесов.

«Значительное количество незаконных рубок благодаря деятельности наших активистов было пресечено в регионах Сибири и Дальнего Востока, а именно в Иркутской области, Омской и Томской областях, Хабаровском и Красноярском краях. При этом в большинстве случаев это не деятельность «черных лесорубов», а незаконные рубки, замаскированные под санитарные, которые сопровождаются лесными пожарами, организуемыми вредителями для сокрытия улик. За три года удалось выявить не только экологический ущерб на общую сумму 142 миллиарда рублей, но и подготовить ряд предложений по нормализации ситуации в лесной сфере, ставших основой для двух федеральных законов, множества поручений президента и правительства Российской Федерации», - резюмировал Гутенев.