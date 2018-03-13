Общество

Финансовое управление администрации города Пскова отмечает 85-летие

Сегодня, 15 марта, Финансовое управление администрации города Пскова отмечает 85-летний юбилей образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», ГорФУ является одним из старейших подразделений в структуре современной муниципальной системы Пскова.

Основой работы финуправления является обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и кредитной политики муниципального образования «Город Псков». «Своевременное поступление финансов для бесперебойной работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, жизнеобеспечение города - это главное в нашей работе. Весь коллектив понимает ответственность, лежащую на наших плечах, четко и слаженно выполняя свою работу», - рассказала руководитель управления Тамара Винт.

Городские финансисты гордятся тем, что именно из состава ГорФУ в 1990 году выделилась и стала отдельной структурой Налоговая инспекция. Муниципальное финансовое управление является кузницей кадров для других организаций отрасли, при этом «текучки кадров» в структурном подразделении администрации города практически нет, средний возраст сотрудников не превышает 40 лет.

Отметим, сотрудники и ветераны городского финуправления за профессионализм и компетентность неоднократно награждались ведомственными и правительственными наградами: орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Псковом» и другими.