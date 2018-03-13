Общество

Псковские полицейские обследуют все избирательные участки с применением техсредств и служебных собак

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России псковской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано около 1800 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.