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Псковичей приглашают принять участие в голосовании за дизайн-проекты трех общественных пространств

15.03.2018 12:50|ПсковКомментариев: 9

В Пскове состоялось очередное заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» под председательством главы Пскова Ивана Цецерского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», члены комиссии утвердили персональный состав счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования за дизайн-проекты общественных территорий.

Напомним, 21 марта с 11.00 до 20.00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты следующих общественных территорий: сквер ветеранов, парк вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проекта. Выбрать нужно один проект для каждой территории.

Проголосовать можно на одной из трех площадок: это библиотека на ул. Конной, 6, центр «Подросток» по адресу: ул. Звездная, 12 или музыкальная школа №5 (ул. Коммунальная, 48).

Отметим, программа «Формирование современной городской среды» рассчитана на пять лет.

Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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