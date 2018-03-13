Общество

В СИЗО-1 прошел классный час, посвященный писателям-юбилярам

Классный руководитель учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 провела с несовершеннолетними учащимися классный час на тему «Писатели-юбиляры». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель Наталья Афанасьева, урок был посвящен 105-летию со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна России Сергея Михалкова и 110-летию со дня рождения русского советского писателя Бориса Полевого.

В ходе занятия ребята познакомились с биографиями юбиляров и посмотрели документальные фильмы о них. Ученики узнали, что писатели во время Великой Отечественной войне работали корреспондентами: Сергей Михалков в газете «Во славу Родины», а Борис Полевой был журналистом газеты «Правда». Также ученики просмотрели буктрейлер по книге «Повесть о настоящем человеке», прочитали рассказ «Последний день Матвея Кузьмича» и поучаствовали в викторине «Герои произведений Бориса Полевого».

Не менее интересной для учащихся оказалась история Сергея Михалкова о его участии в конкурсе создания гимна СССР в 1943 году, а в последующем и история утверждения Государственного гимна России, стихи для которого были также написаны Сергеем Михалковым.

После основной части занятия ребята поучаствовали в конкурсе сценического чтения, где наизусть читали стихи Михалкова.

Завершилось мероприятие вручением трем учащимся благодарностей за участие в конкурсе новогодних открыток музея-заповедника «Михайловское». «Мы сегодня больше узнали о творческих людях, которые писательским пером сумели подобрать такие слова, которые западают в душу и заставляют задумать­ся о смысле жизни», - поделилась Наталья Афанасьева.