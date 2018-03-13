Концерты, народные гуляния и акции ждут жителей Печорского района 18 марта

Культурно-массовые мероприятия пройдут в день выборов президента РФ 18 марта в учреждениях культуры Печорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в этот день жителей населенных пунктов района ждут концерты, народные гуляния и акции.
|
№ п/п
|
Название мероприятия
|
Дата проведения
|
Место проведения
|
1
|
Концерт
|
14.00
|
Круппский СДК
|
2
|
Народное гуляние 6+
|
15.00
|
Круппский СДК
|
3
|
Концерт
|
12.00
|
Н. Изборский СДК
|
4
|
Концерт
|
16.00
|
Паниковский СДК
|
5
|
Концерт
|
13.00
|
Лавровский СДК
|
6
|
Народное гуляние 0+
|
15.00
|
Лавровский СДК
|
7
|
Концерт
|
12.00
|
Ротовский клуб досуга
|
8
|
Народное гуляние
|
13.00
|
Ротовский клуб досуга
|
9
|
Концерт
|
12.00
|
Киршинский СДК
|
10
|
Концерт
|
13.00
|
Изборский СДК
|
11
|
Народное гуляние
|
15.00
|
Изборский СДК
|
12
|
День почитания Г.В. Улле
|
12.00
|
Районный центр культуры
|
13
|
Народное гуляние
|
12.00
|
Пл. Победы, г. Печоры
|
14
|
Ярмарка выходного дня 0+
|
9.00
|
Пл. Победы, г. Печоры
|
15
|
Концерт
|
14.00
|
Районный центр культуры
|
16
|
Акция
|
10.00
|
г. Печоры пл. Победы; (12.00-13.15)
|
17
|
Прием нормативов ГТО по новым требованиям (силовая подготовка и гибкость) 6+
|
10.00
|
Спортивный зал
|
18
|
Выездная торговля
|
10.00
|
Круппская школа;