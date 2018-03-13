Общество

В Невельском районе задержан гражданин Грузии, который хотел пересечь госграницу без визы

В отношении задержанного 13 марта в Невельском районе гражданина Грузии, намеревавшегося пересечь государственную границу без российской визы, возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Дальнейшая судьба правонарушителя будет решаться в судебном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Кроме того, вступил в законную силу приговор Себежского районного суда в отношении двух лиц, задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы в июне прошлого года.

Случай произошел в районе деревни Грошево Себежского района, куда прибыл гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии с целью незаконного пересечения российско-латвийской границы в обход установленных пунктов пропуска. У иностранца закончился срок действия российской визы, несмотря на это он принял решение незаконно убыть в Польшу через территорию Латвийской Республики.

Его сопровождал пособник, гражданин Российской Федерации 1991 года рождения. Однако свой преступный умысел мужчины не смогли довести до конца и в 500 метрах от границы были задержаны пограничниками.

За пособничество в покушении на незаконное пересечение государственной границы россиянину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, иностранцу же придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.