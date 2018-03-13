Общество

Пскович жалуется на регулярно падающие кирпичи с крыши дома

14 марта на официальном сайте врио губернатора Псковской области появилась жалоба на кирпичи, падающие с крыши дома №5 по улице Пароменской. «С наступлением весны, неожиданно (для нашей УО) с крыши начали валиться кирпичи, хотя это происходит регулярно. На крыше разваливаются вентиляционные трубы. Кирпичи падают как во двор, так и на проезжую часть»,– отмечает житель.

Также он просит обратить внимание на то, что в дневное время по этой улице проходит много горожан и туристов, желающих осмотреть Ольгинскую часовню и Кремль в преддверии Ганзейских дней.

Пскович просит принять меры во избежание трагедии, подчеркивая, что в «Сводном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта на 2018-2020 гг.» дом №5 по улице Пароменской не числится.

Отметим, что глава администрации города Александр Братчиков ответил на обращение и сообщил, что ответ будет дан на сайте после его рассмотрения.