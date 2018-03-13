Общество

Спрос на квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи Росреестра вырос более чем в два раза

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - это документ, который дает возможность создавать усиленные квалифицированные электронные подписи, а также содержит информацию о владельце ключа проверки электронной подписи и удостоверяющем центре, выдавшем этот ключ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе Управления Росреестра по Псковской области.

Квалифицированный сертификат позволяет представлять документы в электронном виде. Усиленная квалифицированная электронная подпись - аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны.

С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

К примеру, обладатель квалифицированного сертификата в режиме реального времени может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, оформить анкету для переоформления паспорта, получить ИНН, подать заявление для поступления в вуз и оформить другие документы.

Всего в 2017 году Росреестр на базе удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты выпустил более 25 тыс. квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для собственных и коммерческих целей, что 2,5 раза больше, чем за 2016 год.

Увеличение количества обращений в удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра связано с возросшими потребностями в квалифицированных сертификатах у граждан, а также с повышением доступности услуги.

Заказчиками услуг удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выступают кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, нотариусы, судьи. Во втором квартале 2018 года к ним присоединятся индивидуальные предприниматели. Также у граждан появится возможность воспользоваться услугами удостоверяющего центра по экстерриториальному принципу.

Чтобы получить квалифицированный сертификат необходимо зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/ и оформить заявку в личном кабинете. После подтверждения личности в одном из офисов удостоверяющего центра квалифицированный сертификат станет доступен в личном кабинете для последующей работы.

Для зарегистрированных на сайте пользователей действует сервис обратной связи, с помощью которого можно обратиться в службу технической поддержки, получить консультацию, поставить оценку качества и направить предложения об улучшении сервиса.