Общество

Глава Великих Лук Николай Козловский: В городе развивается не только промышленность, но и социальная сфера

«Процесс решения социальных вопросов сегодня нормализован и движется вперед», – заявил глава города Николай Козловский в ходе пресс-подхода, который состоялся в завершение визита в Великие Луки полномочного представителя президента в СЗФО Александра Беглова и врио губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед этим делегация осмотрела ряд социальных объектов, а затем посетила завод электротехнического оборудования, который является якорным предприятием псковского электротехнического кластера.

«Нас радует, что в городе интенсивно развивается промышленность, малое и среднее предпринимательство, – отметил глава Великих Лук Николай Козловский. – Мы даем стабильные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а это позволяет решать многие социальные вопросы. Так, по программе развития дошкольного образования за последние годы у нас создано более полутора тысяч мест для дошкольников, это большой успех для нашего города. Проведена реконструкция драматического театра, который сегодня уже радует всех любителей театрального искусства. На великолукской крепости, которая является памятником федерального значения, закончен первый этап реконструкции, на этот год для продолжения работ выделены еще 15 миллионов рублей. Сейчас строится новый корпус школы № 6, куда 1 сентября уже придут ученики, в ближайших планах - строительство еще одной школы».

«Для города важно сохранить стабильность, которую обеспечивает наш Президент, это позволить нам и дальше развивать как экономику, так и социальную сферу», - подытожил Николай Козловский.

«А еще очень важно, что великолукские промышленные предприятия оказывают всяческую помощь в развитие социальных объектов, не только платят налоги на эти цели, но и дополнительно вкладывают свои деньги, – дополнил полпред президента в СЗФО Александр Беглов. – Им за это огромное спасибо!».