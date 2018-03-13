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Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову

16.03.2018 09:32|ПсковКомментариев: 1

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и академик РАН Ольга Донцова поговорили о том, как геномное редактирование изменит жизнь россиян, пишет в пятницу газета «Известия».

По словам Донцовой, геномное редактирование не привносит в организм ничего противоестественного.

«Ученые нашей страны активно участвуют в разработке технологий геномного редактирования и их применения как для решения прикладных задач, так и для целей фундаментальной науки», — сказала Донцова.

В частности, академик РАН рассказала про «возможность вывести так называемую гипоаллергенную корову».

«В коровьем молоке есть особый белок — бета-лактоглобулин, который провоцирует аллергическую реакцию. Этот белок можно методами геномного редактирования инактивировать, и молоко от такой коровы перестанет вызывать аллергию даже у человека с высокой чувствительностью к бета-лактоглобулину», — заметила Донцова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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