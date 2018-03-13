Общество

Об истории Крыма рассказали участникам великолукского молодежного объединения «Подросток»

В преддверии четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией специалисты центральной Великолукской районной библиотеки провели для учащихся механико-технологического колледжа экскурс в историю полуострова с древнейших времен и до наших дней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районного комитета культуры, участники молодежного объединения «Подросток» узнали о том, какие племена и народы населяли Крым в разные периоды времени, как шла борьба за право владеть этой территорией в связи с ее благоприятным географическим положением, климатическими условиями и природными богатствами.

Ребята услышали рассказ об основных исторических событиях, происходивших здесь на протяжении всего существования полуострова, а также об экономическом значении Крыма в жизни России.