Общество

Псковичи могут поддержать библиотеку «ЛиК» в розыгрыше 80 детских книг

Библиотеки города Пскова обращаются к псковичам с просьбой поддержать родную библиотеку и проголосовать за детскую библиотеку «ЛиК» в социальной сети «Фейсбук» в группе «Издательство "Антология"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в розыгрыше 80 экземпляров детских книг

В настоящее время многие библиотеки имеют плохое комплектование, а писатели «Антологии» имеют небольшую возможность и желание заниматься благотворительностью и периодически устраивают розыгрыши детских книг, которые так необходимы сейчас библиотекам. «Пожалуйста, поддержите своим голосом одну из детских библиотек Пскова! Будем очень благодарны всем откликнувшимся», - обратились к псковичам библиотекари.

Оставить своей голос можно по новостью от 13 марта «Внимание! Только у нас! Новая акция!» - https://www.facebook.com/groups/anthologybooks/

Детскую библиотеку «ЛиК» (Псков) посещают самые юные любознательные читатели. Их интерес к книгам настолько велик, что они с нетерпением ждут появление в библиотеке новых книг и радуются, когда познают мир полный тайн и загадок на страницах книг. В января 2018 года в библиотеке был дан старт новому проекту «Открываем мир с книгами издательства «Антология». Это цикл познавательно-информационных мероприятий - знакомство детей дошкольного и младшего школьного возраста, с новыми книгами современных авторов, которые никогда не уходят от заковыристых детских вопросов и не боятся говорить о сложном, обращаясь к малышам на понятном для них языке. В ходе реализации проекта готовится серия информационных закладок и видео (буктрейлеров) по книгам «Антологии».

Летом в библиотеке в рамках проекта запланированы интерактивная программа «На летней полянке» (июнь) и «Грибное лукошко» - виртуальная прогулка по лесу (август) с различными формами работы: громкие чтения, мастер-классы, литературные кроссворды и т д.