Общество

Отменить ЕГЭ предлагают депутаты Госдумы

Группа депутатов в пятницу, 16 марта, внесет в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом RT сообщил зампред думского комитета по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов, передает РБК.



«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену», - сказал он.



Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе ЛДПР, необходимость законопроекта объясняется тем, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиров, на которых у многих нет денег. По мнению парламентариев, отмена единого госэкзамена «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний» и даст возможность проводить более качественный отбор абитуриентов.



​Дискуссия о целесообразности проведения ЕГЭ ведется с момента введения экзамена. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от ЕГЭ нет.