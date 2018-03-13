Общество

Как стать финансово грамотным, расскажут псковичам в библиотеке на Конной

19 марта в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, 6) состоится лекция на тему «Что значит быть финансово грамотным?».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, представители отделения Псков Банка России объяснят, почему важно повышать свою финансовую грамотность, а также расскажут, как составить личный финансовый план, сохранить и преумножить деньги, какие финансовые инструменты и услуги можно использовать и при этом избежать финансовых ошибок.

Лекция начнется в 14.30. Посетить лекцию могут все желающие.