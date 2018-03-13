Общество

Михаил Иванов: Участие в выборах - личная ответственность каждого избирателя за будущее своей страны

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов пригласил жителей региона на выборы президента России 18 марта.

«Уважаемые избиратели, жители Псковской области! Выборы 18 марта президента Российской Федерации - это важное для всей страны и каждого из нас событие.

Мы избираем президента России всенародным голосованием, поэтому созданы все условия, чтобы все избиратели имели возможность реализовать свои конституционные права», - сообщается в его обращении, опубликованном на сайте облизбиркома.

«Участие в выборах - это личная ответственность каждого избирателя за будущее своей страны, будущее своих детей и внуков. Я думаю, что таким ценным правом и возможностью нельзя пренебречь и оставаться в стороне», - подчеркивается в обращении.

«Дорогие избиратели, 18 марта по всей области для вас откроются 638 избирательных участков. Хочу заверить, что избирательные комиссии Псковской области сделают все и со всей ответственностью обеспечат честность, прозрачность, чистоту и законность выборов, безусловное доверие общества и избирателей к их результатам. Обязательно приходите 18 марта на выборы президента Российской Федерации и сделайте свой выбор, проголосуйте за будущее своей великой Державы», - призвал псковичей Михаил Иванов.