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Общество

Михаил Иванов: Участие в выборах - личная ответственность каждого избирателя за будущее своей страны

16.03.2018 11:01|ПсковКомментариев: 29

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов пригласил жителей региона на выборы президента России 18 марта.

«Уважаемые избиратели, жители Псковской области! Выборы 18 марта президента Российской Федерации - это важное для всей страны и каждого из нас событие.

Мы избираем президента России всенародным голосованием, поэтому созданы все условия, чтобы все избиратели имели возможность реализовать свои конституционные права», - сообщается в его обращении, опубликованном на сайте облизбиркома.

 

«Участие в выборах - это личная ответственность каждого избирателя за будущее своей страны, будущее своих детей и внуков. Я думаю, что таким ценным правом и возможностью нельзя пренебречь и оставаться в стороне», - подчеркивается в обращении.

 

«Дорогие избиратели, 18 марта по всей области для вас откроются 638 избирательных участков. Хочу заверить, что избирательные комиссии Псковской области сделают все и со всей ответственностью обеспечат честность, прозрачность, чистоту и законность выборов, безусловное доверие общества и избирателей к их результатам. Обязательно приходите 18 марта на выборы президента Российской Федерации и сделайте свой выбор, проголосуйте за будущее своей великой Державы», - призвал псковичей Михаил Иванов.

 

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 29Версия для печати
 

 
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