Общество

Псковичам предлагают присоединиться к сбору средств на мемориал в честь российских миротворцев в Южной Осетии

Жители Псковской области могут присоединиться к сбору средств на мемориал в честь российских миротворцев в Южной Осетии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мемориальный парк в честь российских миротворцев, героически погибших в Южной Осетии в августе 2008 года, планируется построить в Цхинвале

Средства на строительство собирает благотворительный фонд «Верность». По мнению генерального директора фонда Армена Бегларяна, «возведение мемориала и взаимодействие может быть перспективным в свете новой концепции мировой истории для укрепления взаимоотношения Республики Южной Осетии с дружеским и братским отношением с Россией».

Реквизиты для перевода средств на счет фонда «Верность»:

ИНН 9801015153 КПП 980101001 ОГРН 1139800021224 р/сч 40703810700000000087 в Национальном Банке Республики Южная Осетия г. Цхинвал ИНН (КИО) 9909080137 КПП 775087001

к/счет № 30111810500000000042 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве

к/счет № 30101810145250000411 в Отделении 1 Москва Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва

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