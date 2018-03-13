Общество

Руководство псковского Росреестра проведет личный прием граждан в приемной президента РФ

27 марта с 15.00 до 18.00 и.о. руководителя Управления Росреестра по Псковской области Галина Григорьева проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Получить консультацию по вопросам записи на прием можно по телефонам приемной: +7 (8112) 29-09-51(тел/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00). Адрес приемной: Псков, ул. Некрасова 23.

Также граждане могут обратиться к руководству и начальникам структурных подразделений Управления Росреестра по Псковской области в рабочем порядке, согласно графиков приема, опубликованных на официальном сайте ведомства в региональном блоке рубрики «Обращения граждан».