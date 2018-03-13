Общество

В России заработала первая социальная сеть деловых контактов Skillsnet

Руководителем Роструда Всеволодом Вуколовым дан «старт» первой общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet, которая создана на базе портала «Работа в России» и также является частью современной цифровой платформы для обеспечения продуктивной занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской Инспекции труда.

Как отметил руководитель Роструда, одной из ключевых тенденций развития современного общества является неуклонно возрастающая роль социальных сетей. Указанный процесс затронул, в том числе, и сферу трудовых отношений.

Соцсеть направлена на решение сразу нескольких задач - обеспечить качественной информацией участников рынка труда, создать платформу, позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников, а также сформировать единую базу для сбора информации о потребностях работодателей в условиях цифровизации экономики.

Главным отличием социальной сети деловых контактов от сайтов по поиску работы является возможность прямого общения зарегистрированных лиц между собой. Соискателей - в целях взаимного содействия трудоустройству, обсуждения перспективных направлений поиска работы, положительных и отрицательных сторон конкретных работодателей и других вопросов.

Работодателей - для проверки степени достоверности сведений, указанных в размещенных резюме, уточнения личных качеств отдельных соискателей. Вместе с тем Skillsnet обладает всеми привычными возможностями и инструментами формата соцсетей. Это личные анкеты, возможность создания тематических групп пользователей, обсуждения, рейтинги и оценки. При этом соцсеть Skillsnet является государственным и абсолютно бесплатным ресурсом.

«Мы считаем, что в первую очередь соцсеть привлечет молодежь, но также будет востребована и людьми более старших возрастов», - отметил руководитель Роструда. Соцсеть в данном случае является наиболее понятным и привычным для молодежи инструментом поиска информации, возможности заявить о себе, продвинуть свои компетенции. Благодаря соцсети молодые люди могут вступить в диалог, выстроить общение, получить необходимую информацию как с образовательными организациями, так и с работодателем. Учебные заведения, став активными участниками Skillsnet, значительно расширят возможности направления своих студентов на стажировку и преддипломную практику, а также адресного трудоустройства выпускников по выбранной специальности.