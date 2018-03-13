Общество

В преддверии Дня работника ЖКХ более 50 членов областного профсоюза жизнеобеспечения получат различные благодарственные письма

В преддверии Дня работника ЖКХ, который в этом году отмечается 18 марта, более 50 членов первичных профсоюзных организаций, действующих на ресурсоснабжающих предприятиях Псковской области, будут отмечены благодарственными письмами от Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, Псковского областного совета профсоюзов, администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы, администрации города Пскова.

По информации председателя областной организации профсоюза Игоря Иванова, поздравления и награды получат профсоюзные активисты, трудящиеся на муниципальном предприятии г. Пскова «Лифтмонтажсервис», в МП «Псковские тепловые сети», в МКУ «Специализированная служба», МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат», а также работающие в ресурсоснабжающих организациях Порхова, Бежаниц, Острова, Опочки, Новоржева, Великих Лук.

«Накануне профессионального праздника я хочу поблагодарить всех работников отрасли ЖКХ за свет и тепло в наших домах, за возможность жить и работать в комфортных условиях. Ваш ежедневный нелегкий труд, профессионализм, ответственность - основа общего благополучия и безопасности. Желаю здоровья, сил, счастья в семье, удачи в работе. Хочу заверить, что профсоюз всегда будет стоять на страже ваших интересов», - отметил Игорь Иванов.