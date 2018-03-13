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Общество

Путин поручил разработать указ о национальных целях развития РФ до 2024 года

16.03.2018 12:37|ПсковКомментариев: 10

Президент РФ Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию поручил своей администрации разработать указ, определяющий национальные цели развития России до 2024 года.

Перечень поручений по реализации Послания президента Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Проект указа, определяющий национальные цели развития РФ до 2024 года, должен включать вхождение России «в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

Национальные цели развития России до 2024 года должны включать «увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году», а также «повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции», снижение вдвое уровня бедности в стране.

В поручениях отмечается, что национальные цели должны включать «обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно», «создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов».

Проект указа должен определять национальные цели, соответствующие целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.

Правительству РФ поручено завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан, представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив ее представление, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
 

 
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