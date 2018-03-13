Общество

Александр Котов вручил благодарности Собрания депутатов отличившимся муниципальным Советам ветеранов

Председатель областного Собрания Александр Котов и вице-спикер Виктор Остренко приняли участие в выездном пленуме регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в заседании, которое прошло в зале администрации Печорского района, также участвовали врио губернатора области Михаил Ведерников, начальник Государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, глава Печорского района Дмитрий Сопотов, насельник Псково-Печерского монастыря игумен Хрисанф.

Работа пленума началась с выступления председателя областной ветеранской организации Николая Груздова. Подводя итоги работы за прошлый год, он рассказал о региональных мерах поддержки ветеранов и о деятельности Совета ветеранов в муниципалитетах области. Николай Груздов напомнил, что в Псковской области работает 464 первичных ветеранских организаций, в которых насчитывается более 118 тысяч человек. «Первички» – это наш фундамент, на который мы опираемся. Наша главная задача – дойти до каждого ветерана: посещение на дому, чествование юбиляров, проведение разнообразных мероприятий, медицинская и бытовая помощь инвалидам и одиноким престарелым гражданам», - обозначил основные направления деятельности ветеранской организации её председатель.

От областного Собрания депутатов участников пленума и в их лице всю областную ветеранскую организацию приветствовал Александр Котов: «Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за активную работу. Ваша организация – самая многочисленная и самая уважаемая. Люди видят вашу работу и результаты этой работы – вы заботитесь о тех, кто нуждается в помощи и поддержке».

Спикер регионального парламента отметил, что «ветераны всегда в первых рядах» и напомнил про некоторые проекты и инициативы, реализуемые ветеранской организацией: «Мне очень нравится ежегодный конкурс «Ветеранское подворье» - это душевный праздник, который заряжает всех его участников и гостей бодростью и хорошим настроением. Ещё один хороший пример – настойчивость Дедовичской ветеранской организации, которая продвигала инициативу о принятии закона Псковской области «О крае партизанской славы». Закон принят, и я уверен, что в скором времени поступят заявки от муниципалитетов на присвоение этого звания».

Также Александр Котов высоко оценил работу ветеранских «первичек» по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны и подготовке материалов для создания четвёртого тома книги «Солдаты Победы».

Председатель областного Собрания заверил ветеранскую организацию в поддержке парламентариев. «Мы готовы вам всячески помогать и сотрудничать. Спасибо вам за вашу работу», - сказал в завершение Александр Котов.

По итогам работы за прошедший год лучшие районные Советы ветеранов были поощрены ценными подарками и благодарностями администрации области и Псковского областного Собрания депутатов.