Общество

В Плюсском районе принято первое заявление о ежемесячной выплате из средств материнского капитала

Специалисты клиентской службы Отдела ПФР в Плюсском районе приняли первое заявление о ежемесячной денежной выплате из средств МСК. Обращение поступило от жительницы поселка Ляды Натальи Ивановой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР, в связи с рождением в январе 2018 года дочери Валерии заявительница в феврале получила сертификат на материнский капитал. При вручении сертификата Наталье были даны разъяснения о том, что с 2018 года семьи у которых родился второй ребенок, могут получить право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. И, уже спустя месяц, собрав весь необходимый пакет документов, Наталья обратилась в Отдел ПФР с заявлением о назначении ей ежемесячной выплаты.

С учетом того, что Наталья одна воспитывает двух детей и будет получать минимальное пособие по уходу за ребенком, выплата из средств МСК в размере 10652 рублей будет огромным подспорьем в её семье.

Напомним, что начиная с 2018 года, семьи, в которых родился второй ребенок, имеют низкий доход (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на дополнительную финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты из средств МСК. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. В Псковской области размер выплаты в 2018 году составляет 10652 рубля.

Отметим, что всего с 2007 года в Плюсском районе 397 семей получили сертификаты на МСК, 8 семей - в 2018 году.

319 семей уже распорядились «материнскими» деньгами. Самое популярное направление их использования – улучшение жилищных условий. На эти цели материнский капитал использовали 187 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 62,6 млн. рублей.

Также 132 семьи направили средства материнского капитала на образование детей на сумму более 2,5 млн. рублей.

Получить полную информацию о необходимом комплекте документов, сроках обращения и местах приема заявлений, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, можно по телефону:

В Отделении ПФР по Псковской области: (8 8112) 56-62-19.

В Отделе ПФР в Плюсском районе: (881133) 2-16-12.