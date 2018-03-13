Общество

Псковский Детский фонд собрал почти 120 тысяч рублей на Planeta.ru для покупки спортинвентаря для Великолукского центра помощи детям

Очередной благотворительный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда - «Спортивный зал для детей-сирот» - входит в завершающую стадию реализации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в течение более чем 2 месяцев на краудфандинговой интернет-площадке Planeta.ru осуществлялся сбор денежных средств, которые будут направлены на оборудование спортивного зала в Великолукском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Благодаря помощи отзывчивых пользователей интернет-площадки из самых разных регионов удалось собрать даже больше первоначально заявленной суммы – всего было собрано более 119 000 рублей.

В Центре помощи детям проживает и воспитывается более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Попав в учреждение из социально неблагоприятных условий, многие подопечные Центра имеют серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому одна из острых потребностей учреждения - оборудование современного спортивного зала с качественным инвентарем. Там ребята смогут заниматься как лечебной физкультурой, направленной на общее укрепление здоровье, так и дополнительными спортивными упражнениями в рамках специально разработанной педагогами учреждения программы «Атлетическая гимнастика». Цель последней - увлечь детей спортом, помочь им осознать важность поддержания себя в хорошей физической форме, подарить им занятие, которое в дальнейшем поможет им избежать социально неблагоприятных моделей поведения, способных препятствовать социализации детей. Более подробно с проектом можно ознакомиться по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/76692

На собранные средства будут закуплены скамьи, гантели, эспандеры, грифы и блины для штанги. Кроме того, будут приобретены специальные детские тренажеры.

Напомним, что Planeta.ru является краудфандинговой площадкой-ресурсом, на котором каждый может разместить свой проект, а остальные пользователи могут поддержать его, перечислив автору приемлемую для себя сумму. Для Псковского детского фонда «Спортивный зал для детей-сирот» стал уже третьим успешным краудфандинговым проектом - ранее на Planeta.ru были реализованы проекты «Фамильный сервиз» для детей-сирот» и «Здравствуй, школа!». В этот раз благотворительный проект поддержали 25 неравнодушных пользователей – суммы пожертвований варьировались от небольших до очень крупных (более 70 000 рублей).

Проследить за дальнейшим ходом реализации проекта можно будет в группах Псковского детского фонда в «ВКонтакте» и на Facebook.

Псковское областное отделение Российского детского фонда от лица подопечных искренне благодарит всех, кто не остался равнодушным и поддержал проект - каждый вклад, даже самый скромный, был очень важен для здоровья и будущего детей.