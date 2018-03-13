Общество

В Пскове определен «Ученик года-2018»

В Псковском педагогическом комплексе состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Ученик года-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в традиционном конкурсе приняли участие 18 старшеклассников из учреждений образования города. На протяжении четырех дней ребята участвовали в тренингах и творческих конкурсах.

По словам членов жюри одним из самых интересных получился конкурс-представление «Доброе для родного города», в рамках которого старшеклассники поделились своими идеями по благоустройству Пскова. Так, конкурсантами была выдвинута идея создания боксов для утилизации батареек, варианты уборки берега реки Черехи, проведение молодежного книжного фестиваля и уличных библиотек, размещение в автобусах информации экскурсионного характера, изготовление силами учащихся сувениров для гостей Ганзы - 2019, создание на базе одной из школ культурного центра, где учащиеся смогли бы давать концерты для горожан. Кроме того, ребята предложили украсить деревья и скамейки города декором в стиле вязаного граффити, а стены заброшенных зданий - тематическими рисунками, связанными с историей.

Победителем конкурса стал Александр Подкорытов - ученик 10 класса Псковского технического лицея. Второе место заняла Софья Андреева - ученица 11 класса школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова, на третьем месте - ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №2 Алексей Иванов.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова вручила победителям и призерам памятные подарки и Благодарственные письма от имени руководителя муниципалитета.

«Спасибо вам за тот талант, который вы проявили на этом конкурсе. Вы - умные, талантливые, эрудированные, целеустремленные, креативные и позитивно настроенные. Вас отличают трудолюбие, творческий подход к делу, любознательность. Безусловно, в этом большая заслуга ваших родителей и учителей. Каждый из вас уже победитель», - обратилась депутат к конкурсантам.

Свои поздравления и напутствия участникам адресовала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова: «Мне было приятно видеть таких разных, интересных, активных школьников, которые озабочены проблемами нашего города, нашей страны. Здорово, что острые актуальные проблемные вопросы на тему добровольчества были озвучены в ходе всех конкурсных испытаний. Каждый из вас – лучший».

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поблагодарил организаторов конкурса за проделанную работу и обратился к конкурсантам: «Мне приятно было следить за вашими успехами в рамках конкурса. Вы раскрыли свои таланты, показали на, что способны. Я приятно удивлен уровнем вашей подготовки, креативностью, смелостью и продуманностью ваших проектов».

Приветствуя участников конкурса и их учителей, заместитель начальника управления образования администрации города Светлана Котова поблагодарила руководство и педагогические коллективы школ, которые представили своих учеников на творческое испытание. Слова благодарности Светлана Котова выразила родителям и одноклассникам участников за поддержку конкурсантов.

Всем конкурсантам, не вышедшим в финал, были вручены поощрительные призы.