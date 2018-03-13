Общество

Алименты из Печор отправлены в Беларусь

Задолженность по алиментам в 130 тысяч рублей отец-должник из Печор оплатил в полном объеме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в соответствии с решением Пуховичского районного суда Минской области, отец-должник Л. обязан был выплачивать алименты в размере 1/3 доли доходов ежемесячно.

Исполнительный лист был получен взыскателем в 2016 году, а на исполнение из министерства юстиции Республики Беларусь в УФССП России по Псковской области поступил в конце 2017 года.

Так как должник был официально трудоустроен, то сумма задолженности была рассчитана ему из размера его заработной платы. Долг гражданина Л. составлял 132 тысячи рублей.

В связи с данной суммой долга, в отношении должника судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

Л., с долгом по алиментным обязательствам в 132 тысячи рублей, уже в 2018 году необходимо было выехать из страны, но он не был допущен через пограничный пост границы Российской Федерации. Этот случай должника не порадовал. И вскоре после данного факта, он предоставил в отдел судебных приставов ОСП Печорского и Палкинского районов платежный документ о полном погашении всей суммы задолженности.

Ограничение на право выезда из Российской Федерации с гражданина Л. снято, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Чтобы не быть остановленным на границе, проверяйте себя и свои долги через «Банк данных исполнительных производств», ведь в случае задолженности свыше 30 тысяч рублей, а по алиментным обязательствам свыше 10 тысяч рублей на вас выносится постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.