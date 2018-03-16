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Установлен единый срок весенней охоты на территории Псковской области в 2018 году

16.03.2018 18:05|ПсковКомментариев: 0

Установлен единый срок весенней охоты на территории Псковской области в 2018 году с 14 апреля по 23 апреля, сообщает государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области можно в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды:

- лично  по адресу: г. Псков ул. Некрасова д. 23, флигель, 1 этаж, кабинет № 5 (Пн.-Пт.: 09.00-18.00, обед: 13.00-14.00); 

- по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения 180001, г. Псков ул. Некрасова д. 23, флигель;

- по электронной почте lic-k1@obladmin.pskov.ru (при этом заявление, представленное в форме электронных документов, подписывается электронной подписью);

- через многофункциональные центры Псковской области (http://mfc.pskov.ru/web/guest/about) .

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территорию общедоступных охотничьих угодий гражданин в соответствии с порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц», представляет заявление.

В заявлении указываются:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • вид охоты, который предполагается осуществлять;
  • сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
  • предполагаемые сроки охоты;
  • места охоты;
  • дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.

Заявление подписывается заявителем.

За выдачу одного разрешения взымается государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира в размере 650 рублей.

В соответствии с Правилами охоты в период весенней охоты запрещается охота:

- на вальдшнепа на утренней тяге;

- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;

- на гуся  на реках, озерах и водохранилищах, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды Чудско-Псковского водоема и рек Западная Двина, Ловать, Полисть, Шелонь, Великая;

- на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак (островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели) для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

- на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты;

- на рябчиков, лысуху, камышницу в период весенней охоты;

- применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;

- применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Запрещено использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Кроме того на территории Псковской области:

- охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием профилей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных устройств);

- охота на селезней уток весной разрешается только из укрытий с использованием подсадных уток, чучел, манков (за исключением электронных устройств).

Несоблюдение указанных выше ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную п.1.2 ст.8.37 КоАП РФ (лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет).

Дополнительно сообщаем, что после завершения весенней охоты от разрешения на добычу охотничьих ресурсов отделяется таблица №3 и направляется по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении на добычу пернатой дичи.

Несвоевременное направление таблицы по месту получения разрешения является нарушением требований п. 3.8 Правил охоты, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512, ответственность за которое предусмотрено частью 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей.

Теги: #охота
Источник: Псковская Лента Новостей
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