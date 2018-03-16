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Общество

В региональном отделении Фонда социального страхования по Псковской области подвели итоги работы за 2017 год

16.03.2018 18:40|ПсковКомментариев: 0

В региональном отделении Фонда социального страхования по Псковской области состоялось итоговое расширенное заседание Координационного совета, в работе которого приняли участие представители органов власти, контролирующих органов, социальной защиты населения, регионального отделения Центрального банка РФ, бюро медико-социальной экспертизы, Торгово-промышленной палаты Псковской области, а также объединений профсоюзов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, на заседании были подведены итоги работы в 2017 году. В ходе отчетного доклада, управляющий региональным отделением Владимир Гоголев отметил: «Нашей основной задачей остается безусловное исполнение социальных обязательств перед жителями Псковской области в рамках полномочий. Это - обеспечение гарантированных государством пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховое обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Владимир Гоголев рассказал, что на учете в Псковском отделении Фонда соцстрахования состоит 17 294 предприятий и организаций – страхователей, с численностью работников свыше 186 тысяч человек. В 2017 году общий объем доходов по двум видам страхования превысил 1,3 млрд. рублей, что на 72 млн больше, чем в прошлом году. Полученные доходы направлены на выплаты ряда пособий, гарантированных государством. Так, расходы на обеспечение временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 1,5 млрд руб. На пособия по беременности и родам израсходовано 229,8 млн рублей, пособия при рождении ребенка - 54,3 млн руб., по уходу за ребенком до 1,5 лет - 369,1 млн руб. За счет средств обязательного социального страхования назначено и выплачено 2406 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Выплаты пособий работающим гражданам по временной нетрудоспособности выросли на 47,6 млн рублей и превысили 761 млн рублей.

По страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний расходы на единовременные выплаты составили порядка 8 млн рублей, на ежемесячные страховые выплаты – 115,7 млн руб. В настоящее время в региональном отделении Фонда состоят на учете и получают страховое обеспечение - 1 527 пострадавших.

В 2017 году страховыми признано 129 случаев на производстве (в том числе со смертельным исходом - 6, с тяжелым исходом - 17, легких случаев - 100 и профзаболеваний - 6). По сравнению с 2016 годом уровень производственного травматизма по количеству страховых случаев и профессиональных заболеваний уменьшился на 11%.

На финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний региональным отделением Фонда в 2017 году было направлено порядка 17,7 млн руб. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию такой категории граждан – 28,0 млн руб. Основная доля расходов пришлась на санаторно-курортное лечение, для этих целей региональным отделением приобретено 368 путевок.

За отчетный период специализированным автотранспортом было обеспечено 8 застрахованных лиц, расходы составили 3,7 млн руб.

В 2017 году отделение выполняло задачи по государственному обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Приобретено 778 путевок на санаторно-курортное лечение на сумму 16,7 млн рублей, в том числе 720 путевок – в местные здравницы. Всего путевки получили 643 человека, в том числе 90 детей-инвалидов и 45 инвалидов первой группы с сопровождением.

Гражданам с ограниченными возможностями, проживающим на территории региона, было выдано более 1868 тысяч изделий различных наименований - от абсорбирующего белья до сложных протезных изделий и кресло-колясок различной модификации на сумму 173,5 млн. рублей.

Всего средствами реабилитации в 2017 году было обеспечено порядка 7,8 тысяч инвалидов, обратившихся в региональное отделение. Специалистами организации было удовлетворено более 26 тысяч заявок граждан. Процент выполнения заявок за истекший год по Псковской области составил 91,4% , по России – 85,9%.

Порядка 11,5 миллионов рублей было выплачено в качестве компенсаций тем инвалидам, которые в рамках действующего законодательства, самостоятельно приобрели более 107 тысяч технических средств реабилитации (ТСР).

До сих пор волнующей темой для людей с ограниченными возможностями остается качество изделий, поставляемых по государственным контрактам. Так, в прошлом году, региональное отделение из-за неоднократных нарушений условий госконтрактов недобросовестными поставщиками было вынуждено в одностороннем порядке отказаться от их исполнения по ряду видов ТСР. Два контракта на поставку технических средств реабилитации были расторгнуты в сентябре и ноябре 2017 года. По инициативе регионального отделения Фонда по одному из поставщиков возбуждено уголовное дело.

Для повышения контроля за качеством закупаемых изделий создана комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов.

Владимир Гоголев рассказал о том, что с 2017 года Фонд социального страхования РФ передал функцию администрирования страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в федеральные налоговые органы. В настоящее время происходит выверка базы данных двух ведомств, налаживается взаимодействие, чтобы для страхователей переход администрирования к налоговым органам прошел наименее безболезненно.

Начиная с 1 июля 2017 года, на территории области активно внедряется технология выдачи электронных листков нетрудоспособности. Программные продукты на безвозмездной основе предложены Фондом медицинским учреждениям и страхователям. По состоянию на 31 декабря 2017 года в 34 лечебных учреждениях области выдано 864 электронных листка, 1500 соглашений заключено со страхователями, готовыми перейти на электронный формат документа.

С августа 2017 года региональное отделение вошло в пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов», призванный улучшить систему оповещения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким семьям специалистами отделения были направлено информационные письма, в которых законные представители детей были извещены о видах, сроках, способах доставки технических средств реабилитации. В результате за прошедший год было удовлетворено 2684 заявки, 624 ребенка обеспечены техническими средствами реабилитации.

По итогам заседания Координационного совета, стороны отметили высокую важность такого мероприятия, обозначившего рад проблем, требующих совместного решения. В результате было принято решение о проведении трехстороннего совещания при участии регионального отделения Фонда социального страхования, бюро медико-санитарной экспертизы, а также государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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