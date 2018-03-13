Общество

Около 20 тонн польских яблок задержали на границе в Псковской области

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации запрещенной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, провезти товар незаконным путем злоумышленник решил в районе населенного пункта Долосцы, полагая, что пограничники на его пути будут отсутствовать, и ничто не помешает совершению преступного умысла.

При пересечении российско-белорусской границы пограничный наряд задержал грузовой автомобиль «Скания», за рулем которого находился 30-летний гражданин Республики Беларусь. В транспортном средстве было выявлено около 20 тонн яблок польского происхождения, сбор урожая которых датирован 2017 годом.

В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствуют необходимые товарно-сопроводительные документы на груз, которые могли бы подтвердить качество перевозимой продукции. Мужчина смог предъявить только товарно-транспортную накладную, по которой грузоотправителем и грузополучателем значится одно и то же юридическое лицо Республики Беларусь – общество с дополнительной ответственностью «Дом игры», а основанием отгрузки товара заявлено перемещение его только по территории Белоруссии.

Товар и водитель задержанного автомобиля переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверки и принятия соответствующего решения.