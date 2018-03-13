Общество

Молодые сотрудники ИК-2 в Псковской области приняли присягу

На торжественном собрании в ИК-2 УФСИН России по Псковской состоялась церемония приведения к присяге молодых сотрудников учреждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, мероприятие прошло в присутствии руководства, ветеранов и личного состава исправительной колонии.

Присяга - это священная клятва верности Отечеству, которую принимает каждый вновь поступающий на службу сотрудник уголовно-исполнительной системы. Молодые сотрудники дали торжественное обещание стоять на страже законности и правопорядка, уважать и соблюдать права человека и добросовестно исполнять служебные обязанности.

Временно исполняющий обязанности начальника учреждения Денис Красносельский поздравил сотрудников и выразил уверенность, что слова присяги отныне станут для них символом верности гражданскому и служебному долгу и пожелал им с достоинством нести службу в уголовно исполнительной системе.

К словам поздравления присоединился председатель ветеранской организации исправительной колонии Виталий Уловский, он выразил надежду, что молодые сотрудники будут чтить и приумножать славные традиции учреждения.

В этот день новобранцы получили первые служебные удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Впереди важный этап в становлении молодого сотрудника - прохождение первоначального профессионального обучения на базе Псковского филиала Академии ФСИН.