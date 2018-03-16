Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в создании комфортной городской среды

Псковичи могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты трех общественных территорий города. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на заседании клуба председателей многоквартирных домов Пскова.

Так, 21 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства трех общественных территорий Пскова: сквера ветеранов, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера искусств на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Горожане могут проголосовать за понравившийся им проект на трех площадках, расположенных в непосредственной близости к объектам благоустройства: в библиотеке на ул. Конной, 6; в центре «Подросток» по адресу: ул. Звездная, 12 или в музыкальной школе № 5 (ул. Коммунальная, 48) с 11.00 до 20.00.

«На сегодняшний день благодаря реализации проекта „Формирование комфортной городской среды“, стартовавшему в 2017 году, у всех жителей города есть возможность влиять не только на положение дел в своем дворе, но и на общественные городские пространства», — отметил Александр Кузнецов и призвал псковичей принять участие в голосовании.

По его словам, всего за 2017 год в Псковской области в рамках проекта было благоустроено почти 200 дворовых и общественных территорий, 5 парков. Общая сумма средств, направленных на эти цели, - 150 млн рублей.

Кроме того, вице-губернатор призвал всех принять участие в смотре-конкурсе «Горжусь своим домом - своим двором», который проводит Союз собственников недвижимости Псковской области в рамках проекта «Заряди энергией свой дом».

Председатель Союза Алексей Кириллов в свою очередь рассказал, что для участия в конкурсе приглашаются все жители Псковской области, желающие представить свой пример благоустройства городской среды. Конкурс проводится в номинациях «Лучший двор Псковщины», «Лучшее общественное пространство Псковщины» и «Лучший приусадебный участок Псковщины». Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку с фотографиями и отчет о видах и объемах проведенных работ на придомовых территориях на электронную почту PskovCCH@mail.ru.

«Также в рамках проекта „Заряди энергией свой дом“ в муниципальных образованиях Псковской области проходят просветительские семинары по теме ЖКХ. Мероприятия направлены на то, чтобы вовлечь общественность в процесс создания комфортной городской среды», - пояснил Алексей Кириллов и добавил, что в рамках семинаров вопросы благоустройства парков, скверов, зеленых зон и внутридворовых пространств на территории Псковской области обсудили более 400 неравнодушных граждан.

Отметим, при реализации проекта «Заряди энергией свой дом» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.