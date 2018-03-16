Общество

Умер Никита Медведев

Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Никита Медведев скончался 15 марта на 68-м году жизни. Как пишет «Газета.ру», об этом сообщается на сайте академии.

Медведев разрабатывал оформление станции метро «Хорошевская». В 1996 году он был удостоен премии города Москвы за серию портретов отечественных мореплавателей, созданную в честь 300-летия Российского флота.

Прощание с художником состоится в субботу, 17 марта, в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот.