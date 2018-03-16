Общество

Глава города Великие Луки призывает всех, кому небезразлична судьба российского государства, прийти на избирательные участки

Глава города Великие Луки Николай Козловский призывает всех, кому небезразлична судьба российского государства, своя судьба, сделать единственно правильный выбор - прийти на избирательные участки и проголосовать за самого достойного кандидата.

«Выбирая президента страны, мы определяем внешнюю и внутреннюю политику государства, защищаем суверенитет и единство России, ее мир и покой. Участвуя в выборах президента Российской Федерации, мы определяем путь, по которому будет двигаться наша великая Родина в ближайшие годы, а значит, выбираем свое будущее, будущее детей и внуков», - говорится в тексте обращения главы города, опубликованном на сайте городской администрации.

Николай Козловский подчеркнул, что право выбирать главу государства - конституционное право каждого совершеннолетнего гражданина России.

«Только так мы с вами можем напрямую участвовать в формировании государственной власти, выражать свою гражданскую и патриотическую позицию. 18 марта каждый из нас, граждан Российской Федерации, сможет решить, какой станет наша страна, пойдет ли Великая Россия по пути развития и роста, сумеет ли она защитить себя от внешних и внутренних угроз. Давайте вместе сделаем Россию современной и сильной державой, вместе проголосуем за будущее нашей страны!» - призвал глава Великих Лук.