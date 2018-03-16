Общество

Мошенники навязывают псковским предпринимателям полиграфическую продукцию для «Уголка потребителя»

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей о случаях мошенничества.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступает информация от представителей предпринимательского сообщества об участившихся случаях телефонных звонков неизвестных лиц с предложениями приобрести у них некую полиграфическую продукцию.

Неизвестные представляются специалистами отдела (комитета, службы) по защите прав потребителей и настойчиво «напоминают» предпринимателям о необходимости обновить «Уголок потребителя» брошюрами в редакции 2018 года, утверждая, что имеющиеся у предпринимателей полиграфически исполненные законодательные акты устарели и не соответствуют установленным требованиям. Мошенники настаивают на приобретении продукции, а в случае отказа угрожают проведением проверок с негативными последствиями.

«Обращаем внимание предпринимателей: подобные действия носят мошеннический характер», - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области и призвали руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей при возникновении подобных ситуаций немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону «горячей линии» (8112) 66-28-20 доверия (8112)72-19-10.