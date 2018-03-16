Общество

Выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния» открылась в администрации Великолукского района

Выставку архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния» можно посетить в администрации Великолукского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района, выставка подготовлена к годовщине подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На выставке представлены документы об исторической взаимосвязи Крыма с Псковской землей, которые рассказывают о формировании ополчения на территории Псковской губернии в годы Крымской войны (1853–1856), участии жителей Псковской губернии в сборе средств на строительство храма Святого князя Владимира на месте древнего Херсонеса, сборе пожертвований на сооружение в Севастополе храма Святого Николая - памятника павшим воинам, защищавшим Севастополь во время Крымской войны, о назначении епископа Таврического и Симферопольского Гермогена на службу в Псковскую епархию. Другие документы повествуют об известных людях Псковского края, жизнь которых связана с историей Крыма и Черноморского флота. Среди них Ф. А. Клокачев - первый командир Черноморского флота, А. М. Дондуков-Корсаков - участник Крымской войны, А. М. Бороздин - таврический гражданский губернатор, М. И. Кутузов - генерал-губернатор Крыма.