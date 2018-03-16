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Лекцию на тему «Крым. Возвращение на Родину» подготовили для великолукских школьников

16.03.2018 21:18|ПсковКомментариев: 8

15 марта в Центре патриотических инициатив имени А.М. Матросова в Краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное 4-ой годовщине со Дня присоединения Крыма к России.  Как  сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре музея, учащиеся 10 класса прослушали лекцию на тему: «Крым. Возвращение на Родину». Заведующая центром патриотических инициатив Елена Кондратович рассказала, что в 1783 году Крым был присоединён к России, и это имело прогрессивное значение.

В 1783 году был заложен город русской славы Севастополь, у создание которого стоял   великолучанин адмирал Ф. Клокачев. Севастополь стал с начала 19 века главным военным портом Черноморского флота.

Ребята с интересом прослушали историю Крымского полуострова , познакомились с главными городами Крыма; совершили заочную экскурсию по историческим местам Крыма, узнали, что в марте 2014 года крымчане приняли историческое решение войти в состав России, и эти дни они отмечают как всенародный праздник.

Источник: Псковская Лента Новостей
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