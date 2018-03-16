Общество

Глава Островского района Дмитрий Быстров: Мы вместе решаем судьбу России!

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей города Острова и Островского района 18 марта прийти на выборы и отдать свой голос за своего кандидата в президенты Российской Федерации.

«18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Это не рядовое событие для каждого из нас.

Все мы ежедневно на своём рабочем месте, воспитывая своих детей, вносим свой посильный вклад в развитие своего региона, своего города и района. При этом мы выполняем важную стратегическую задачу – прорывного развития России, в основе которой лежит благополучие граждан.

Что для этого надо? Очень многое. В России нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки, сохранив при этом их лицо и историческое наследие.

Мы со своей стороны начали делать первые шаги в этом направлении: меняется облик нашего города, привлекаются инвестиции, появляются новые производства, объекты культурного назначения, ремонтируются дороги, тротуары, дворовые территории, идёт реконструкция Парка Победы. Продолжается работа по включению в федеральную программу нашего архитектурного памятника – цепных висячих мостов.

Наш город уникален, потому что на его территории располагается Островский военный гарнизон, и нас, как никого, волнуют проблемы обороноспособности нашей страны и наращивания боевой мощи наших Вооруженных Сил.

Все это мы должны сохранить и приумножить, а это возможно только с сильным президентом.

В мире, где ежедневно происходят события, подчас глобального характера, надо думать о том, как будет развиваться наша страна завтра, с кем мы пойдём по пути созидания, развития и процветания. А это будет только с человеком такого государственного масштаба личности, который сможет разумно принимать и адекватно реагировать на все вызовы международного политического сообщества.

В то время, в которое мы с вами живём, значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд.

Выборы – это голосование за будущее, ваше личное, ваших близких, детей и страны в целом. Это тот самый случай, когда каждый голос на выборах - это голос в пользу той или иной стратегии развития, идеи, принципа.

Поэтому 18 марта нам всем просто необходимо прийти на выборы и отдать свой голос за своего кандидата в Президенты Российской Федерации.

18 марта мы вместе решаем судьбу России!» - говорится в тексте обращения.