Общество

Иван Цецерский провел рабочую встречу с наблюдателями ОБСЕ

Глава Пскова Иван Цецерский встретился с наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за проведением кампании по выборам президента России в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ, во встрече также приняли участие председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов и начальник отдела зарубежных связей и ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

Наблюдатели Питер Ларсен (Дания) и Линда Баэлсмит (Нидерланды) проинформировали главу города, что работают на Псковщине как долгосрочные наблюдатели ОБСЕ уже пять недель и за это время успели познакомиться с деятельностью многих избирательных комиссий региона.

«Питер Ларсен и Линда Баэлсмит рассказали о своих впечатлениях от работы, отметили отзывчивость и профессионализм работников избирательных комиссий в Пскове и области. Говоря о взаимодействии с избирательной комиссией, гости сообщили, что высоко оценивают уровень сотрудничества избиркома с наблюдателями. Кроме того, они проинформировали Ивана Цецерского, что накануне в Псков приехало ещё четыре краткосрочных наблюдателя ОБСЕ.

Глава Пскова заверил международных наблюдателей в том, что предвыборная кампания в Пскове проходит в полном соответствии с законодательством и прозрачна для наблюдателей всех уровней. «Особенности избирательной кампании в Пскове в том, что псковичи очень неплохо разбираются в политике, и поэтому как к подготовке к выборам, так и к самому процессу голосования относятся с полной серьезностью», - подчеркнул Иван Цецерский.

Он также отметил, что 18 марта планирует посетить каждый избирательный участок и проконтролировать выполнение норм проведения выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, международные наблюдатели занимаются оценкой соответствия выборов президента РФ обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам и требованиям к демократическим выборам, а также местному законодательству. Всего ход выборов в России будут оценивать 60 долгосрочных наблюдателей и ещё 420 краткосрочных наблюдателя присоединятся к ним непосредственно в день голосования.