Общество

Изгонять кикимору из дома советует сегодня народный календарь

День Герасима-грачевника наступил 17 марта по народному календарю. Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, христианский монах, живший в 5-м веке в Ликии. В день Герасима обычно прилетали с юга грачи, поэтому праздник и получил такое название.

В народе говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Увидел грача — весну встречай». Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекут грачей из теста, угощая ими ребятишек. Считалось, что грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима изгоняли кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели, потому что она постоянно пакостила: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то била горшки. Чтобы унять нечисть, приглашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Кикимора могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые края, считали в народе.