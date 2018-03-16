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Общество

МЧС предупреждает псковичей об опасности весеннего льда

17.03.2018 10:23|ПсковКомментариев: 0

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает жителей региона об опасности весеннего льда. Соответствующие предостережения опубликованы в субботу, 17 марта, на сайте ведомства.

«Чаще всего люди оказываются на льду, отправляясь на зимнюю рыбалку или переходя водоемы, чтобы сократить свой путь. Весной лед кажется достаточно крепким, но на самом деле он крайне непрочен. С наступлением оттепелей лед становится тоньше и слабее, прежде всего в местах с густой подводной растительностью, в устьях ручьев, рек и около берега, поросшего камышом. На протяжении весенних ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, особенно в тёплую погоду и под воздействием лучей солнца, лёд становится пористым и рыхлым, заметно теряет свою былую прочность. В этом и состоит опасность весеннего льда – рано утром он достаточно крепок, а после полудня становится хрупким и ненадёжным.

Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие люди выходят на лёд. В первую очередь это рыбаки и дети. В целях предотвращения и сокращения числа несчастных случаев на льду, напоминаем о том, что соблюдение основных правил безопасности пребывания на весеннем льду поможет предотвратить трагедию.

Без необходимости не следует выходить на весенний лед, чтобы не подвергать себя опасности. Если же такая необходимость есть, то выходить на берег и особенно спускаться к реке ранней весной следует в местах, не покрытых снегом и расположенных на отмелях. В противном случае, поскользнувшись и скатившись по склону берега, можно угодить даже в видимую полынью, так как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно.

Не следует забывать и о том, что у воды надо вести себя крайне осмотрительно и обдуманно, чётко соблюдая правила безопасности. Идти по льду следует осторожно, скользящим шагом, ставя ногу на всю ступню. Практика показывает, что лёд довольно редко проламывается мгновенно. Обычно пролому предшествует треск, проседание льда, изменение его внешнего вида. Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно, не отрывая ног от поверхности льда, отойти назад, а если рядом впереди есть заведомо надёжный участок, то пройти на него как можно быстрее.

Если вы провалились под лёд, то самое главное – не паниковать и не терять самообладания! Чтобы не погрузиться в ледяную воду с головой, необходимо широко раскинуть руки, затем постараться избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей. Выбираться на лёд следует с той стороны, с которой вы пришли, наползая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из воды, не стоит вставать на ноги сразу, нужно методом перекатывания двигаться в ту сторону, откуда вы шли, так как там лёд уже проверен. Как только вы будете уверены в крепости льда, встаньте на ноги и немедля идите к берегу.

Важно помнить, что несчастье легче предупредить, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий, связанных с передвижением по опасному весеннему льду», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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