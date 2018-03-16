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Общество

Полиция напоминает псковичам, как не стать жертвами телефонного мошенничества

17.03.2018 11:30|ПсковКомментариев: 3

Отделение  «К»  УМВД России по Псковской области предлагает вниманию жителей региона рекомендации по предупреждению  мошеннических проявлений. Публикация размещена на сайте регионального Управления МВД в субботу, 17 марта.

«Мошенничество – это завладение чужим имуществом путем обмана. По сути - то же воровство. Разница лишь в том, что обворовать человека удается, благодаря доверчивости пострадавшего. Развитие сотовой связи в каком-то смысле сыграло на руку мошенникам. Данный способ хищения стал одним из самых массовых видов преступных действий. А вот расследование его осложнено тем, что преступник может действовать на расстоянии.

Ниже приводим  наиболее распространенные схемы мошенничества.  

«Мама, я в беде!..»

Просьба о помощи от лица друзей или родственников. Более сложная схема – звонок от человека, который представляется сотрудником полиции или прокуратуры. В большинстве случаев позвонивший сообщает, что кто-то из родственников стал участником ДТП с тяжелыми последствиями. И чтобы избежать судебного процесса и ответственности  требуется, якобы, передать некую денежную сумму.

Звонок или сообщение на платные номера

Звонят с незнакомого номера, но звонок резко обрывается или сбрасывается после дозвона. При попытке перезвонить абонент получает в ответ длинные гудки  или «общается» с включенным автоответчиком. В этих случаях звонок платный, и деньги со счета владельца мобильника переходят на счета мошенника.

Проблемы с банковской картой (счетом)

На телефон приходит СМС от «банка» или мошенники звонят, представляясь его сотрудниками, с информацией о том, что заблокирована банковская карта или имеется задолженность по кредиту. Владельцу телефона предлагают позвонить оператору «банка». Те, кто после этого перезванивают, попадают на платный номер.

Еще более худшие последствия наступают, если по просьбе «банка» владелец телефона сообщает мошенникам номер карты и её пин-код, пароль от «Личного кабинета», персональные данные и прочую информацию, которая распространению не подлежит.

Код в сообщении

Новое телефонное мошенничество связано с интернет-магазинами, где можно произвести оплату товара, введя код, присланный на мобильный телефон покупателя.

Мошенники создают сайт с платным доступом. После этого в качестве плательщика вводят номера телефонов случайных абонентов. На указанные номера рассылаются СМС, содержащие код доступа. Мошенники обзванивают получателей. Жертвам говорят, что на их номер ошибочно отправили некий код и просят этот код  продиктовать. Попав в подобную ситуацию, ни в коем случае не сообщайте звонящим никаких цифр и кодов, полученных в сообщении.

Как же реагировать на попытки обмана?

  1. Получив звонок или сообщение, постарайтесь успокоиться и не принимать решение сразу. Лучше сказать звонящему, что вам необходимо время, чтобы всё обдумать.

  2. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому своих персональных данных или конфиденциальной информации: пин-код банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях.

  3. Задавайте вопросы. Если звонящий представляется сотрудником полиции, представителем банка, доктором из поликлиники, страховым агентом - первое, что нужно сделать, попытайтесь узнать информацию о собеседнике. Задайте простые вопросы. К примеру, поинтересуйтесь фамилией и должностью звонящего, спросите, из какого отделения полиции, банка или страхового агентства звонят, попросите контактные данные руководителя организации и прочее. Настоящего сотрудника это не смутит, а вот  мошенников заставит занервничать.

  4. Прежде, чем реагировать на сообщения или звонки от «родственников» или «друзей», попытайтесь дозвониться человеку, от имени которого пришло сообщение, или кому-то из его близких, с которыми он в настоящее время может находиться.

Кто поможет жертве?

Лучший способ обезопасить себя – игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Если же вы все-таки попались на удочку мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию или обратитесь с заявлением о совершенном мошенничестве. В нем подробно опишите все обстоятельства произошедшего: когда и с какого телефонного номера пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, кем  представился, укажите подробности разговора или сообщения, а также характер информация, которую требовалось передать.

Кроме того, необходимо сообщить о факте телефонного мошенничества в абонентскую службу или службу технической поддержки сотовой компании, с номера которой поступило сообщение (звонок) от мошенников. В ситуации, когда абонент совершил перевод денежной суммы мошенникам внутри одной мобильной сети, есть шанс при быстром обращении к оператору вернуть свои деньги. Для этого нужно подать в абонентский отдел заявление о возврате данной суммы. Если же номер мошенника принадлежал другому оператору, вернуть деньги переводом невозможно», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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