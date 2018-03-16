Общество

Социальные стартапы, которые представили псковские школьники, поддержит депутат Госдумы Александр Козловский

Учащиеся Псковской инженерно-лингвистической гимназии представили школьным учреждениям и экспертному жюри оригинальный стартап-проект под названием «Социальные носки». Девяти- и десятиклассники предлагают создавать недорогие и оригинальные носки с различными принтами. По их задумке, это может быть принт Пскова или карта ганзейских городов. Во время проведения в гимназии проектной сессии «Стартап за неделю» они продемонстрировали жюри оригинальные носки с принтом в виде формул.

Привлекать к работе школьники предложили пожилых людей, которые с радостью будут вязать носки, которым в будущем учащиеся придадут оригинальности за счет принтов, и получать за это деньги. Отличной площадкой для продажи продукции школьников может стать большая ярмарка, которая пройдет в Пскове в следующем году на Ганзейских днях.

Проектом заинтересовались взрослые. «Просто замечательная идея», - прокомментировал глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Его поддержали заместитель главы города Елена Полонская и представители федерального центра анализа регионального развития.

В ближайшее время ребята смогут обсудить свой проект и с депутатом Государственной думы Александром Козловским в рамках передачи «Свое дело», которая выходит в эфире ГТРК «Псков».

Кроме «Социальных носков», в передаче будут продемонстрированы такие проекты, как «Браслет Забота +», «Познавательная игротека», «Экосчастье» и «Все будет в шоколаде». Эти проекты были также высоко оценены жюри за их оригинальность, возможность практического применения и решения определенных проблем.

Проект «Браслет Забота +» учащихся 9-го класса нацелен на людей, нуждающихся в помощи. Это и пожилые люди, и дети, и люди с ограниченными возможностями, с психическими расстройствами и расстройствами памяти, с проблемами сердечно-сосудистой системы. Браслет, по словам Алексея Кистаева и Егора Щербакова, создан для мониторинга состояния здоровья людей и возможности определения их нахождения. Его себестоимость составляет 800 рублей. Самое интересное, что этот браслет дети сами разработали и изготовили в стенах школы. «Прекрасный проект. Если вы будете делать браслеты за 800 рублей, это будет работать. И цены не будет такому проекту», - отметил Александр Братчиков.

По мнению Елены Полонской и представителей Центра анализа регионального развития, высокой оценки заслуживает проект «Познавательная игротека» от самых маленьких участников из 7-го класса. Ребята предложили игру, которая позволит повысить интерес к учебе у учеников и при этом будет интересна их родителям. Игры ребята пообещали сделать по всем предметам и разной сложности. В продемонстрированной игротеке по литературе необходимо было сопоставить карточки с изображением писателей с карточками годов их рождения и написанных ими произведений.

Отметим, что это единственный проект, который в первые минуты его демонстрации получил не только высокие оценки, но и первые заказы.

Александр Братчиков посоветовал усовершенствовать игру и сделать игротеку в виде пазлов. А Елена Полонская предложила ребятам расширить свое дело и выпускать игру не только внутри школы, но и выйти через год на более широкий рынок – ярмарку, которая пройдет в рамках Ганзейских дней. «Ваша игра могла бы стать прекрасным сувениром для гостей из других регионов и стран, который надо изготовить на двух языках», - считают специалисты Центра анализа регионального развития.

Проект девятиклассников «Экосчастье», уверена Елена Полонская, очень актуален для Псковской области. Ребята предложили проект по переработке макулатуры. По их идее, после переработки макулатуру можно использовать для изготовления бумажных пакетов, которые в идеале должны заменить пластиковые пакеты.

«Радует, что молодежь думает, как использовать вторсырье. Проект структурирован и имеет хорошее название и логотип», - отметил Александр Братчиков и высказал предложение дополнить проект мотивацией, которая будет толкать людей на сдачу макулатуры. В качестве примера от главы Администрации города прозвучала идея – предлагать людям, сдающим макулатуру, взамен два бумажных пакета с логотипом «Экосчастье».

«Огромное спасибо за идею», - поблагодарили девятиклассники.

По мнению Елены Полонской, взрослые, когда узнают, что проект был инициирован детьми, обязательно захотят помочь, включиться в этот процесс и уделить им внимание. Со своей стороны заместитель главы города пригласила учащихся к сотрудничеству с Псковской городской Думой. Сотрудничать с Думой будут еще и учащиеся 8 «А» класса, которые презентовали проект «Парк активного отдыха», который, они считают, что надо расположить в районе Завеличья. В парке, по задумке школьников, должны появиться скалодром, батуты, детская площадка, фуд-корт, зона для катания на скейтбордах, волейбольная площадка и теннисный корт.

Елена Полонская предложила доработать проект и учесть в измененной его версии интересы людей с ограниченными возможностями. При этом она отметила, что реализация этого проекта возможна в рамках федеральной программы «Формирование городской среды», в которой на сегодняшний день участвует каждый муниципалитет Псковской области.

Еще один проект, который примет участие в программе «Свое дело» - проект девятиклассниц «Chocobeat» («Все будет в шоколаде»). Школьницы в своей задумке скомпилировали сразу несколько идей: приготовить необычный сюрприз и вкусную шоколадную основу. Продемонстрированный шоколадный подарок был упакован в красивую коробку, которую открыли эксперты. А чтобы узнать содержимое, им пришлось деревянным молотком пробить стену из шоколада, где внутри оказались конфеты из глазури.

«Это готовый проект, - отметило жюри. - Дешевизна не требует больших затрат. Уже сегодня вы можете запускать его к реализации, даже внутри школы».

Также школьники продемонстрировали и другие проекты, которые были отмечены взрослыми экспертами. Это и создание центра взаимообмена знаниями и талантами «Территория ученого кота», и реставрации ненужной мебели «Вторая жизнь», и создание арт-объектов из мусора «Лавка чудес», и открытие семейного кафе «Вкусная зима», где будут работать подростки, и создание пространства генерации идей школьников для бизнесменов «Креативный коворкинг-центр». «Сегодня многие проекты имеют потенциал развития. Я хочу, чтобы они были реализованы, и мы для этого сделаем все возможное», - подчеркнул начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов.

Александр Братчиков предложил вступить Псковской инженерно-лингвистической гимназии в общественное движение «Своё!». Он пообещал, что переговорит на эту тему с лидером движения «Своё!», депутатом Государственной Думы Александром Козловским. «Все ребята, представившие проекты, очень идейные. Старайтесь, стремитесь, у вас хорошее будущее», - такое напутствие получили школьники из уст главы администрации города Пскова.

«Я как мать троих детей очень горжусь нашими ребятами, - отметила Елена Полонская. – Вы все талантливые, креативно мыслите». Елена Александровна отметила, что на этом мероприятии присутствовали координаторы движения «Своё!», которые в будущем помогут школьникам расширить площадку и провести форум «доноров идей».

«Сегодня вы показали, что вы талантливы, - подчеркнула директор ПИЛГ Светлана Светенко. - За четыре дня после уроков подготовили конкретные стартапы. Важно, чтобы ребята не были равнодушными, от них зависит: как будет жить и город, и регион. Я уверена, что сегодняшние школьники будут в будущем достойно помогать региону».

Все участники мероприятия получили за свой труд награды – дипломы и 3-Д ручки от АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».