Общество

МЧС напоминает псковичам алгоритм вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона, какие сведения необходимо сообщить диспетчеру службы 112 при вызове экстренных служб. Соответствующие рекомендации опубликованы в субботу, 17 марта, на сайте ведомства.

«Единый номер «112» для вызова экстренных служб в случае любого происшествия давно присутствует в мобильных телефонах россиян. Главная функция единого номера – повышение оперативности информирования экстренных служб при вызове помощи. Получив сообщение, опытный диспетчер Центра обработки вызовов Системы-112 сам направит необходимые оперативные службы к месту вызова.

Однако, позвонив по номеру 112, многие граждане сами теряют драгоценное время, растерявшись или поддавшись панике, начинают волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспетчера. Следует помнить – чем четче и полнее будет передана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:

1. При пожаре:

- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу 112;

- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности – сообщите видимые ориентиры на местности, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном происшествии:

- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в службу 112;

- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина и т.д.);

- сообщите точно известную вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий, например: люди остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.

- по возможности сообщите марки автомобилей и присвоенные им государственные номера.

3. При происшествии на воде:

- если вы на берегу, или передвигаетесь на судне, остановитесь и незамедлительно сделайте звонок в службу 112;

- сообщите диспетчеру характер случившегося и точное место происшествия – название водоема, известные вам или примерные координаты местности;

4. При запахе бытового газа:

- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором вы почувствовали запах газа;

- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только там сделайте звонок в службу 112;

- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором вы обнаружили запах газа;

- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, чтобы вы представились диспетчеру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы.

Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от вас спокойствия и выдержки», - сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.