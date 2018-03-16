МЧС напоминает псковичам алгоритм вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона, какие сведения необходимо сообщить диспетчеру службы 112 при вызове экстренных служб. Соответствующие рекомендации опубликованы в субботу, 17 марта, на сайте ведомства.
«Единый номер «112» для вызова экстренных служб в случае любого происшествия давно присутствует в мобильных телефонах россиян. Главная функция единого номера – повышение оперативности информирования экстренных служб при вызове помощи. Получив сообщение, опытный диспетчер Центра обработки вызовов Системы-112 сам направит необходимые оперативные службы к месту вызова.
Однако, позвонив по номеру 112, многие граждане сами теряют драгоценное время, растерявшись или поддавшись панике, начинают волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспетчера. Следует помнить – чем четче и полнее будет передана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая помощь.
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу 112;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности – сообщите видимые ориентиры на местности, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;
- сообщите точно известную вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.
2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в службу 112;
- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина и т.д.);
- сообщите точно известную вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий, например: люди остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей и присвоенные им государственные номера.
3. При происшествии на воде:
- если вы на берегу, или передвигаетесь на судне, остановитесь и незамедлительно сделайте звонок в службу 112;
- сообщите диспетчеру характер случившегося и точное место происшествия – название водоема, известные вам или примерные координаты местности;
4. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только там сделайте звонок в службу 112;
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором вы обнаружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы вы представились диспетчеру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от вас спокойствия и выдержки», - сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.