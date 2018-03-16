Общество

В Пскове проход к школе, где 18 марта будет располагаться избирательный участок, завален песком

В Пскове на улице Свердлова один из немногих подходов к школе №2, где располагается избирательный участок, завален огромными кучами песка.

На данную проблему накануне выборов президента обращает внимание активист общественного движения «Убитые дороги России» Николай Мельков.

«Единственный нормальный подход к школе 2, в которой будет находиться избирательный участок 3, закрыли песком. Теперь избирателям и ученикам непонятно, как идти. А еще чуть дальше есть садик, теперь придется обходить весь район, чтоб туда попасть», - написал горожанин в социальных сетях.